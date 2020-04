O PSD/Machico discorda do Programa de celebrações que a Câmara Municipal, liderada por Ricardo Franco, organizou para assinalar, de forma “simbólica”, os 46 anos do 25 de Abril.

“Uma celebração que de simbólico não tem nada, atendendo a que pretendem colocar um letreiro luminoso em toda a baía de Machico, arranjos florais, um painel alusivo ao 46.º aniversário e a difusão sonora de músicas numa viatura para percorrer a cidade”, argumenta o Presidente da Concelhia do PSD/Machico, Norberto Maciel, para quem estas actividades, para além de envolverem alguns custos, deveriam ser evitadas nesta fase de pandemia, até porque “contrariam” o princípio de ficar em casa, não sendo, por isso, “recomendável”.

“Julgo que este programa de actividades poderia ter sido perfeitamente evitado e as verbas investidas canalizadas para um apoio mais robusto aos munícipes de Machico”, sublinha o Social-democrata, lembrando que, nesta fase de emergência nacional, “todo o cuidado é pouco e urge a necessidade de cumprir rigorosamente com as recomendações das autoridades de saúde”.

Entende que as instituições públicas “devem ser exemplo para os cidadãos” e esta celebração, “com recurso a meios digitais, poderia ter sido uma alternativa”, vincou.

Reiterando que ninguém defende mais o 25 de Abril do que o PSD Machico, enquanto “único e verdadeiro partido da autonomia local”, Norberto Maciel considera, todavia, que neste ano de excepção e de emergência nacional devido à pandemia da Covid-19, estas celebrações “deveriam ter sido canceladas, à semelhança do que sucedeu com as festividades do dia do Concelho, após recomendação do PSD em reunião de Câmara Municipal”.

“Todos os recursos deverão ser canalizados para o apoio a quem mais precisa, para o combate à pandemia e, naturalmente, para preparar o município face aos verdadeiros desafios que se avizinham, ao nível da sua recuperação”, conclui Norberto Maciel.