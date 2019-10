PSD Machico acusa Câmara PS de “incoerência” em relação ao Dia do Concelho

Permanece a falta de consenso em Machico em relação à data do Dia do Concelho.

No passado dia 17 de Outubro, o PDS submeteu à Assembleia Municipal de Machico um posposta de deliberação para que feriado municipal volte a ser comemorado a 9 de Outubro, dia do Senhor dos Milagres, que terá sido recusada pelo executivo socialista.

Hoje, através de uma nota dirigida à imprensa, os vereadores do PSD Machico vieram a público manifestar a sua insatisfação, acusando a autarquia de “incoerência”.

“Então quer mudar e recusa-se votar uma proposta no mesmo sentido? O que se chama a isto? No mínimo: incoerência!”, refere a nota, realçando que os vereadores ‘laranja’ “sempre defenderam a mudança do Dia do Concelho para o 8 de Maio, mas manter o feriado no dia da Festa de Nosso Senhor dos Milagres, 9 de Outubro”.

Recorde-se que, esta quarta-feira, numa publicação, na página oficial do Município, o executivo admitiu “encarar a possibilidade de que o feriado municipal possa voltar a ser instituído no dia 9 de Outubro”, “atendendo, às inúmeras solicitações por parte de munícipes, que têm contactado a presidência e a vereação do Município”.

Com efeito, na quinta-feira, foi submetida à Câmara Municipal, uma petição neste sentido, com mais de 1.770 assinaturas colectadas entre os machiquenses.

Por seu turno, o presidente Ricardo Franco já disse “antes de qualquer decisão”, é necessário analisar a petição que deu entrada nos serviços do Município, “após o que será determinada a forma de actuação em relação a esta matéria, sempre no pressuposto da abertura desta edilidade em debater este e outros temas pertinentes e de interesse para a população de Machico”.

Em defesa da reposição do feriado a 9 de Outubro, vereadores do PSD alegam “que com a retirada do feriado, podemos estar a condenar uma das maiores tradições religiosas e culturais do nosso povo, como já se fez notar na procissão deste ano, no passado dia 9 de Outubro”.