PSD diz que atitude do Governo é “sinal de respeito pela população da Madeira”

O líder do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira diz que a ausência do Governo Regional nas celebrações do 25 de Abril “diminui a presença de pessoas na mesma sessão” e assim “contribui favoravelmente”.

Jaime Filipe Ramos refere ainda que esta atitude é “um sinal de respeito pela população da Madeira que está num momento de confinamento”, sendo esta a “mesma linha de actuação do Grupo Parlamentar do PSD que vai ter apenas um deputado na sessão do 25 de Abril, já que deve “contribuir para que haja o mínimo de deputados naquela sessão e ir de encontro daquilo que estamos a exigir à população”.

Quanto às críticas da oposição, o social-democrata refere que neste momento o mais importante é “salvaguardar a protecção e a saúde de todos”, sendo isto que a população está a fazer e os deputados “também deverão fazê-lo”, sublinha Jaime Filipe Ramos.