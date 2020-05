O vereador social-democrata Lino Pita defende a necessidade de maior investimento da Câmara Municipal da Ponta do Sol nas praias do concelho. Apesar de ter requerido essa medida, esta não terá sido acolhida da forma que o partido pretendia.

“É lamentável que as nossas preocupações não tenham sido bem acolhidas e ainda mais grave é termos aqui uma excelente oportunidade que se perde para marcarmos a diferença, sermos exemplo e atrairmos mais procura ao concelho, tão necessária aos nossos empresários, nesta fase de retoma económica”, afirma o vereador do PSD.

Sendo a Ponta do Sol “um dos Municípios que possui maior extensão de praia acessível, julgamos que estas propostas faziam todo o sentido, até para que o nosso concelho pudesse assumir-se como exemplo não só no cumprimento das regras impostas pelas autoridades de saúde como, também, no reforço da segurança nas praias, através de mais recursos”, sublinha o vereador, frisando que esta aposta na segurança e na qualidade significaria “mais procura, mais dinamização económica e, consequentemente, mais rendimento para as nossas famílias”.

Lino Pita lembra que “a extensão da vigilância, através do reforço da presença de nadadores salvadores, às praias da Madalena do Mar, Lugar de Baixo e Anjos foi uma das promessas do Executivo Municipal”. No entanto, até ao momento, apenas está garantida a vigilância na praia da vila da Ponta do Sol. Por isso, o vereador do PSD insiste que, numa altura em que a retoma da actividade económica, embora prudente e faseada, se faz sentir um pouco por toda a Região, é fundamental que os municípios assumam um papel mais pro-activo e saibam aproveitar todos os seus atractivos a favor dessa mesma retoma.

“A segurança das nossas praias pode e deve ser uma prioridade, até porque representa maior notoriedade, mais gente no concelho e maior dinamização da oferta complementar”, remata o vereador.