PS-M marca eleições para 25 de Julho e o Congresso para 19 e 20 de Setembro

A Comissão Regional do Partido Socialista-Madeira, reunida hoje, como já tinha sido noticiado esta semana, marcou as eleições para a escolha do novo presidente do partido para o dia 25 de Julho e o XIX Congresso Regional para 19 e 20 de setembro.

A marcação de novas datas deve-se ao facto de estes eventos terem sido adiados por causa da pandemia de Covid-19, explicou o presidente do PS-M. As eleições tinham sido marcadas, inicialmente, para o dia 9 de Maio e o congresso para 23 e 24 do mesmo mês.

Na reunião de hoje também analisada a situação política. Emanuel Câmara destaca o facto de os deputados socialistas madeirenses à Assembleia da República terem votado favoravelmente as propostas relativas à suspensão dos artigos 16.º e 40.º da Lei das Finanças Regionais, sobre o limite de endividamento e equilíbrio orçamental, bem como a moratória para três parcelas de pagamentos do empréstimo do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro.

Emanuel Câmara critica o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque por dizer que as medidas foram aprovadas por todos os partidos, menos o PS. “Uma mentira dita muitas vezes parece verdade” afirmou o presidente do PS-M esclarecendo que os deputados da Madeira votaram ao lado dos madeirenses e dos porto-santenses e não votou “ao lado das políticas do passado do PSD, que criou uma dívida, castrou o nosso dia a dia e o futuro dos madeirenses e porto-santenses”.

“Os três deputados à Assembleia da República, de uma forma consciente, concertada, pensando na Madeira em primeiro lugar, votaram contra a orientação do Partido Socialista a nível nacional, mostrando, de uma vez por todas, que para o PS-M primeiro estão os madeirenses e porto-santenses”, sublinha.

A reunião decorreu de acordo com o respeito pelas regras de distanciamento social, com alguns membros da Comissão Regional a participarem por videoconferência.