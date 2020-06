PS lamenta que tenha sido chumbada proposta sobre fabrico da sidra natural

O Grupo Parlamentar do PS/M revela, através de um comunicado de imprensa, que apresentou uma proposta de alteração ao projecto que previa a obrigatoriedade de utilização de maçã e pêros ou pera produzidos na Região para a produção de sidra natural e a proibição do uso de xaropes de açúcar e outros concentrados em substituição da fruta regional, que foi chumbada pela maioria PSD/CDS.

De acordo com a deputada do PS/M, Sílvia Silva, a alteração pretendia ainda “que fossem salvaguardadas as pequenas quantidades de sidra e vinagre de sidra, fabricadas através de métodos artesanais, em unidades produtivas artesanais e vendidas directamente ao consumidor final, facilitando o trabalho dos pequenos produtores, livrando-os de procedimentos desadequados à muito pequena escala, sem pôr em causa a higiene e segurança alimentar”.

“A proposta apresentada pelo PS pretendia também que sidras e vinagres de sidra produzidos sem recurso a fruta regional não pudessem ostentar no rótulo a menção “Madeira” ou “da Madeira”, para não induzir o consumidor em erro levando-o a pensar que estaria a adquirir um produto que promove a agricultura regional”, explica ainda.

No seu entender, mais uma vez, ficou claro que “não é objectivo do Governo Regional ou dos partidos que o sustentam adoptar uma estratégia de valorização da produção primária local, com a admissão no decreto agora aprovado, de adição de matéria-prima importada na sidra que pode agora ser produzida por qualquer industrial madeirense com recurso a xaropes de açúcar em vez de fruta verdadeira”.