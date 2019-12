PS lamenta que HF queira entrar em “jogos políticos” para “difamar publicamente” a Câmara do Funchal

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através do seu presidente, repudia as declarações proferidas à Câmara Municipal do Funchal por parte da empresa Horários do Funchal, nomeadamente quanto as acusações que envolvam os itinerários dos transportes públicos de passageiros na Noite do Mercado. Numa nota enviada à imprensa, Miguel Iglésias afirma que a empresa empresa “apenas se quer envolver em «jogos políticos» e que têm como principal objectivo difamar publicamente a Autarquia”.

“É lamentável que uma empresa que tem uma responsabilidade social de extrema importância no que toca ao transporte público de passageiros na cidade do Funchal, assuma uma postura de apêndice político do PSD, expressando de uma forma clara e evidente uma atitude de oposição à CMF por não ser da mesma cor política, vindo a público difamar a actuação da Autarquia, quando essa devia de estar mais concertada no serviço que presta à população”, assume nesse mesmo documento.

O grupo parlamentar do PS considera que esta não é a postura que uma empresa pública devia assumir, “mas sim, a de se concentrar numa política estratégica, objectiva e responsável que garanta a prestação de um serviço de transportes públicos que corresponda às expectativas e necessidades da população”.

“Toda essa situação revela assim que esta administração está a mais. Urge a sua mudança, designando um conselho de administração que não faça jogos político-partidários, mas sim aquela que é sua competência e objectivo, que é o de prestar o melhor serviço público possível de transporte público rodoviário no Funchal”, conclui.