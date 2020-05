PS diz ser “lamentável” que o SESARAM continue a esconder números das listas de espera

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira (PS-Madeira) revela preocupação face à notícia tornada pública hoje, no DIÁRIO, sobre os números das listas de espera que são, constantemente, omitidos pelo Governo Regional.

“É lamentável que o Serviço de Saúde da Região (SESARAM) continue a esconder os números das pessoas em lista espera, apresentado valores que em nada traduzem a realidade. Numa atitude que coloca em causa o sentido democrático da nossa Região”, diz Victor Freitas, através de um comunicado de imprensa.

“Esta situação assume contornos mais graves ao sabermos que os números oficias apresentados revelam divergências severas. Confusões numéricas propositadas que tentam omitir uma situação gravíssima, como seja a real dimensão e progressivo crescimento, sobretudo na fase pandémica, das listas de espera para cirurgia, consultas de especialidade hospitalar e exames complementes de diagnostico”, continuou.

Perante esta situação, exige “uma resposta” e “uma justificação” por parte do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

No entender do deputado do PS, “a saúde dos madeirenses não pode ficar em espera”, nem pode ser “ocultada por falsos números”, referindo que “são necessárias medidas práticas que visem diminuir as listas de espera, não esquemas fraudulentos que tentam esconder este problema social”.

Recorda ainda que o Grupo Parlamentar do PS-Madeira, durante o período eleitoral, “fez da saúde a sua grande bandeira, respondendo assim a um dos maiores anseios da população e apresentando medidas e propostas, que visavam ser parte da solução a este problema”. Assim, intercede “junto dos órgãos legais para que esta situação seja devidamente explicada”.