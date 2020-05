Protecção Civil alerta para dias quentes e secos em todo o arquipélago da Madeira

O Serviço Regional de Protecção Civil emitiu hoje um comunicado alertando para dias quentes e secos em todo o Arquipélago da Madeira, até ao fim da próxima semana.

A nota informa ainda que a temperatura máxima do ar deverá variar entre 25 e 30 °C nas regiões costeiras. No entanto, “associado a fenómenos termodinâmicos locais as temperaturas máximas na costa sul da ilha da Madeira, nos dias 24 (domingo) e 25 (segunda-feira) poderão chegar a valores da ordem de 30 a 35 °C”, refere a Protecção Civil, salientado para a existência de humidade relativa do ar baixa e muito baixa (inferior a 40%), nas regiões montanhosas.

Ainda para os próximos dias - 24 e 25 de Maio, o vento será temporariamente moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 80 km/h nas regiões montanhosas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.