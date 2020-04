Presidente da Câmara do Porto Moniz reuniu com Pedro Ramos

O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, participou, esta manhã, numa reunião com o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos.

Nesta reunião, realizada por videoconferência e na qual participaram todos os presidentes de câmara da Madeira, Emanuel Câmara colocou questões que considera de pertinência e que têm sido veiculadas pela população, designadamente o encerramento dos Serviços de Urgência, quer no Porto Moniz, quer em São Vicente, remetendo qualquer emergência para o Centro de Saúde da Ribeira Brava, “localizado a uma distância que, dependendo do quadro clínico, poderá impedir que um utente seja atendido em tempo útil”.

Outro assunto colocado por Emanuel Câmara teve a ver com a reestruturação dos serviços de Saúde, argumentando que “a população deste concelho queixa-se de ter ficado sem médico de família e, consequentemente, sem informação sobre exames e tratamentos que estavam agendados”.

Na sequência da redução do número de enfermeiros ao serviço no concelho, o presidente da Câmara do Porto Moniz questionou ainda Pedro Ramos relativamente ao facto das visitas domiciliárias de enfermagem poderem não estar a decorrer com a regularidade necessária que garanta cuidados de qualidade a pessoas acamadas e, sem a figura dos médicos de família no activo, para a necessidade de assegurar que são criados adequados canais de comunicação para que os enfermeiros reportem, de forma célere, complicações no estado de saúde dos utentes que acompanham.

Emanuel Câmara fez saber, ainda, ao secretário da Saúde que a população idosa tem manifestado dificuldades em recepcionar as receitas médicas por SMS, tendo disponibilizado os serviços do Gabinete de Apoio ao Idoso, que já fazem entrega de compras e medicação ao domicílio, para que sirvam de interlocutores neste processo de recepção das receitas pelos idosos, garantindo maior celeridade no acesso à medicação.

Esta reunião foi aproveitada igualmente pelo presidente da Câmara do Porto Moniz para solicitar ao secretário da Saúde que transmita aos responsáveis pela tutela, a necessidade das autarquias, designadamente câmaras municipais e juntas de freguesia, participarem de forma activa na gestão do Fundo de Emergência Social, garantindo uma distribuição mais criteriosa e adequada das ajudas disponibilizadas.