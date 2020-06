Preço das habitações desce 0,6% na Madeira

O preço das casas na Madeira desceu 0,6% durante o segundo trimestre de 2020, em período de pandemia da Covid-19, mas a região é a quarta do país onde é mais caro comprar casa. De acordo com o índice de preços promovido pelo portal de venda Idealista, passou para 1.557 euros o valor do metro quadrado na Região. O valor referente ao Funchal é superior, é de 1.850€/m2, uma subida de 0,5%, em linha com o aumento idêntico registado no resto do país. Ainda segundo este levantamento, a subida na Madeira no último ano foi de 1,2%.

As freguesias mais caras para comprar casa no Funchal são Sé (2.411€/m2), São Martinho (2.067€/m2) e Imaculado Coração de Maria (1.919€/m2). Por outro lado, as mais baratas são São Roque (1.254€/m2), Monte (1.315€/m2) e Santo António (1.354€/m2), dá conta ainda o balanço ao mercado entre os meses de Abril e Junho.

Já a nível da Região, os diferentes concelhos tiveram comportamentos diferenciados, com uns a aumentar o valor das habitações, outros a descer. “Dos nove municípios analisados, Machico foi o que apresentou a maior subida (3,8%), seguido por Câmara de Lobos (2,4%) e Calheta (1,5%). Por outro lado, os preços desceram em São Vicente (-4,6%), Santa Cruz (-1,8%), Ponta do Sol (-0,8%) e Ribeira Brava (-0,4%)”, revela o relatório hoje divulgado. No Porto Santo, os preços subiram 2,1% situando o preço do metro quadrado em 1.325€.

A nível nacional, além da Madeira, o preço da habitação desceu no Alentejo (-1,6%), na Área Metropolitana de lisboa (-0,3%) e Centro (-0,2%), tendo aumentado no Norte (2,8%) e o Algarve (1,9%). Ainda assim, a Área Metropolitana de Lisboa, com 2.997 euros por m2, continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve (2.295 euros por m2), do Norte (1.765 euros por m2) e da Madeira.

Olhando especificamente para as cidades, Lisboa lidera, com 4.664 euros por m2. Porto (2.876 euros por m2) e Faro (1.911 euros por m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Este índice é calculado com base nos anúncios colocados pelo público no sítio Idelaista.pt e é calculado com base no valor mediano.