Praias na Madeira encerradas até Setembro

As praias da Madeira deverão ficar encerradas até meados de Setembro devido à pandemia da doença de covid-19. A confirmação foi avançada ao DIÁRIO pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, depois de solicitar esclarecimentos sobre uma circular ontem enviada pelo IASaúde a todos os municípios regionais.

Na sequência dessa nota do IASaúde - que informa que eventos com aglomerações de pessoas terão de ser cancelados ou adiados até 90 úteis dias após o final do estado de emergência - os presidentes dos vários municípios regionais solicitaram uma reunião com a Autoridade de Saúde da Madeira para vários esclarecimentos.

E alguns presidentes de Câmara, como os da Calheta, Ponta do Sol e Funchal - Carlos Teles, Célia Pessegueiro e Miguel Silva Gouveia, respectivamente – questionaram se essas orientações se aplicam às praias, uma vez que são locais onde se junta muita gente e, “a não existir nenhuma alteração”, explicou Miguel Silva Gouveia, as indicações são a interdição.

Estas questões surgiram numa altura da regularização das praias, tanto do areal como do calhau, afim de estarem preparadas para época balnear. Se as ordens forem de encerramento, esses trabalhos não serão realizados, uma vez que seria despesa desnecessária.

Foi levantada a hipótese de permitir a abertura de alguns complexos balneares com limitação de entradas, para salvaguardar o distanciamento social exigido, mas esta possibilidade não ficou fechada. Até porque não será possível levar a cabo em todas as praias, uma vez que nem todas têm controlo de entradas e a sua dimensão exigiria uma logística complexa.

Como o estado de emergência deverá ser prolongado até 2 de Maio e a indicação é adiar situações que juntem massas de pessoas até 90 dias úteis após esse estado, as praias deverão abrir no final da segunda semana de Setembro: “No caso do Funchal, termina a 11 de Setembro [por causa do feriado da cidade]”, afirmou o presidente da Câmara Municipal do Funchal.