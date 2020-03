Portugal deve procurar “quadro bilateral de relacionamento com o Reino Unido”

Para além das negociações em curso entre a União Europeia e o Reino Unido, o eurodeputado do PCP, João Ferreira, sublinhou hoje, numa conferência na Escola Secundária Jaime Moniz, que Portugal, enquanto país soberano, deve apostar num quadro bilateral de relacionamento com o Reino Unido, que ajude a salvaguardar os interesses da enorme comunidade portuguesa que vive e trabalha no Reino Unido e os interesses de ambos os países, ao nível dos cidadãos e das empresas.

“Independentemente de tomarmos parte activa nas negociações que estão em curso na União Europeia, nada pode, nem deve limitar o Governo Português na procura de um quadro bilateral de relacionamento com o Reino Unido. Não podemos abandonar essa frente de negociação como alguns pretendem. Temos de negociar tomando parte nas negociações que a União Europeia está a ter, mas temos que, como país soberano, ter o nosso quadro de relacionamento bilateral. Não há razão nenhuma para que assuntos no plano económico, científico ou cultural não se possam manter e até aprofundar.”

O eurodeputado falou numa conferência subordinada ao tema do ‘Brexit’, coordenada pelo Projecto – Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, onde procurou elucidar os jovens, sobretudo aqueles que pretendem seguir os estudos no Reino Unido, sobre o que está sobre a mesa nas negociações com o Reino Unido.