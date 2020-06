Portugal “a três velocidades” une imprensa

A decisão do Governo da República de colocar medidas específicas para a Área Metropolitana de Lisboa e para 19 freguesias vizinhas é um dos temas comuns à maior parte dos jornais nesta sexta-feira. Um país a três velocidades, escreveram alguns, recordando que há multas para quem não cumprir o limite de cinco pessoas nos ajuntamentos.

O JN é um dos que colocam o tema em destaque. “Multa de 500 euros para quem viole as regras”, diz, com a foto de António Costa em grande plano. A manchete desta manhã é para a violência doméstica, que aumentou em 2019, foi o mais alto dos últimos nove anos. “Pandemia calou vítimas de violência doméstica”, escreve o jornal no título. Os pedidos de ajuda duplicaram com o fim do período de confinamento. O fim do ano lectivo e a incerteza em relação ao próximo chega à primeira página de hoje, assim como o caminho de Mário Centeno a governador do Banco de Portugal, outro tema partilhado.

O Público também traz o Primeiro-ministro em grande plano. “Um país a desconfinar a três velocidades”. Multas podem ir dos 100 aos 5.000 euros, destaca. É também António Costa quem oficializa o ex-ministro das Finanças no Banco de Portugal, outro tema na nobre. A manchete é para a inflação de notas que desceu na maioria dos colégios privados sob vigilância.

O Diário de Notícias escolheu a falta de condições da polícia no aeroporto de Lisboa para as gordas. “Mais denúncias, menos polícias e esquadras degradadas”. O jornal traz também “Um país a três velocidades” como chamada. O segundo tema mais importante da edição são os 75 anos da ONU. “Uma crise para lá do Conselho de Segurança”.

O I entra em modo de férias, com maior espaço ao tema. Diz que são as primeiras do resto da nossa vida. A capa apresenta chamada para uma entrevista ao presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos Bancários. “Temos que assegurar que não estamos a reinstalar um esquema de escravatura moderna”. Nesta edição, sobre as sete demissões no PAN, incluindo as três da Madeira, André Silva reage: “Usaram o PAN”.

O Correio da Manhã investe nos sete elementos dos No Name Boys detidos. “Claque do Benfica espia Alvos do Sporting”. Bruno Lage mantém-se e tem teste na Madeira, diz o jornal, com foto do treinador do Benfica. As multas para quem não cumprir as novas regras para Lisboa e 19 freguesias de maior risco de covid-19 está com foto em grande.

Nos económicos, o Negócios tem uma reportagem sobre uma caminhada pelo país. “Governo espera retoma rápida, mas crise deverá ser estrutural”, lê-se na manchete desta sexta-feira. Mário Centeno no Banco de Portugal e as medidas restritivas para Lisboa estão também na primeira. No Jornal Económico, a desvalorização por parte dos economistas dos efeitos dos jogos da Liga dos Campeões em Lisboa é tema grande. A notícia principal é a de que a Grande Lisboa vai ter empresa pública para gerir transportes. Em grande ainda o advogado da empresária angolana Isabel dos Santos, que foi constituído arguido.

Os desportivos, “Destino adiado”, escreve a Bola, com foto de Bruno Lage. O treinador já sabe que sai do Benfica, resta saber quando. A presença no banco no próximo jogo, na Madeira, não é certa. A detenção dos sete elementos da claque No Name Boys também está na primeira página. No Record, também o Benfica, mas na perspectiva do presidente. “Vieira quer Jesus”. O actual treinador do Flamengo recusa deixar o clube nesta fase, mas está receptivo a voltar no início da próxima temporada, com um plantel que lhe permita brilhar na Europa. O Jogo entra no tema, de forma contida:“Marcha a ré segura Lage”. O destaque da edição foi dado ao jogo do Braga-Vitória de Guimarães, vencido pelo primeiro por 3-2. “Trincão afronta o Leão”, resume.