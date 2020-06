Porto Santo Line estende campanha de viagens de ida e volta ao Porto Santo por dez euros

A Porto Santo Line (PSL) decidiu estender a campanha de viagens de ida e volta ao Porto Santo por apenas dez euros. Trata-se de viagens a efectuar no mesmo dia e que pretendem contribuir para “o esforço de dinamização da economia local”, como referiu ao DIÁRIO, Rui Albuquerque Gouveia. O Administrador da PSL diz que o prolongamento da campanha tem em conta o sucesso que a mesma tem vindo a registar nos últimos tempos.

As viagens a dez euros podem ser adquiridas para os dias 30 deste mês e 7 e 14 de Julho. São, todos eles, terças-feiras. Aliás, o dia 30 corresponde à primeira terça-feira em que o Lobo Marinho faz viagem para o Porto Santo, neste ano. Normalmente, o navio está parado nesse dia da semana.

Até ao final de Setembro, vão ser realizadas viagens às terças-feiras.

As viagens a dez euros já incluem o desconto à cabeça para as pessoas que preenchem os requisitos para usufruírem do subsídio social de mobilidade. Ainda assim, garante o administrador, a campanha representa um grande esforço por parte da PSL.