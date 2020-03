Porto-santenses cumprem apelo ao auto-isolamento

Já de si uma ilha pacata nesta época do ano, o que é certo é que, nesta manhã de sábado, o centro da cidade de Vila Baleira, no Porto Santo, encontra-se praticamente ‘deserto’.

Existem alguns estabelecimentos abertos, mas nas ruas vêem-se sobretudo turistas chegados de Lobo Marinho ou alguns praticantes de desporto.

Ao que parece a maioria dos porto-santenses está a cumprir as recomendações das Autoridades de Saúde, mantendo-se em casa em isolamento social.

Recorde-se na Região ainda não há casos confirmados de coronavírus. De acordo com o último Boletim do IASAÚDE, divulgado ontem, neste momento há dois casos suspeitos no Hospital Dr. Nélio Mendonça, que aguardam resultado laboratorial.

Portugal tem 112 casos confirmados, mas o surto, detectado em Dezembro na China, já causou mais de 5.500 mortes no mundo.