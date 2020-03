Porto Moniz cancela todas as actividades de índole cultural, desportiva e recreativa

A Câmara Municipal do Porto Moniz, na sequência de uma reunião do Grupo Coordenador do Plano de Contingência municipal para o coronavírus, determinou a suspensão, até 30 Abril, de “todas as actividades de grupo, cuja responsabilidade de funcionamento seja desta autarquia”.

Estão assim suspensas:

- Todas as actividades de grupo no âmbito do Projecto Integra+ e Gabinete de Apoio ao Idoso;

- Todas as actividades de índole cultural, desportiva e recreativa a ter lugar no concelho de Porto Moniz;

- Pedidos de transporte de pessoas em viaturas de transporte colectivo desta autarquia, incluindo os já autorizados.

Fica também condicionado o acesso de pessoas, com restrição do acesso de grupos, às infra-estruturas municipais ou outras cujo funcionamento seja da responsabilidade deste Município, designadamente: Aquário da Madeira, Piscinas Municipais, Teleférico das Achadas da Cruz, Espaço Multiusos, Parque de Campismo e Biblioteca Municipal.

A Câmara Municipal de Porto Moniz lembra ainda que “a prevenção é fundamental e compete a cada um de nós agir com consciência e precaução perante a possibilidade de propagação do vírus COVID 19”.