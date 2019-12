Porquê limpar?

Os produtos de limpeza desempenham um papel essencial nas nossas vidas diárias. Ao removerem com segurança e eficácia a sujidade, os germes e outros contaminantes, ajudam-nos a permanecer saudáveis, a cuidar de nossas casas e dos nossos bens e a tornarem o próprio ambiente mais agradável.

A limpeza e desinfeção regulares fazem um bom trabalho na remoção de alérgenos e de germes, ajudando a prevenir doenças e promovendo um ambiente saudável e limpo.

Prevenção de gripes e constipações

Para minimizar a possibilidade de contrair uma gripe, certifique-se que pratica hábitos adequados na lavagem das mãos.

Para saber mais sobre como lavar as mãos corretamente, pode consultar aqui:

https://www.dnoticias.pt/madeira/lave-as-maos-para-evitar-infeccoes-ND3522186#

Os especialistas concordam que a lavagem frequente das mãos é uma das primeiras linhas de defesa contra gripes e constipações.

Não importa quantas vezes você lava as mãos, há sempre alguns germes à espreita. Eles permanecem nas maçanetas das portas, nos carrinhos de supermercado, nos interruptores de luz, no nosso telefone, no volante do carro, etc.

É por isso que você precisa de produtos de limpeza e desinfetantes. O período de tempo que os germes de constipações ou gripes podem sobreviver fora do corpo, em superfícies, varia muito. Dependendo do vírus específico, do tipo de superfície e das condições envolventes, há germes que sobrevivem apenas alguns segundos, outros alguns dias. Há germes que sobrevivem ANOS!

Para matar germes das superfícies e das suas mãos, procure produtos que contenham um desinfetante. Tanto as superfícies como as mãos, devem estar limpas antes da sua desinfeção.

Alergias e Asma

Se tem alergias ou asma, ou alguém na sua família que sofre com isto, à partida já sabe que muitas factores podem provocar ou “desencadear” uma crise.

Os alérgenos mais comuns são:

- pólen

- mofo e bolor

- pêlos de animais

- ácaros

- baratas

Limpar a sua casa é um dos passos mais fáceis de fazer, que vai ajudar a reduzir os surtos de alergia ou asma, para controlar as fontes que desencadeiem os ataques. Se não limpar com a frequência necessária, o oídio (fungo), a poeira e outros alérgenos vão acumular-se, piorando o ambiente para os sintomas comuns da asma e das alergias.

Aqui estão alguns conselhos de limpeza para controlar alergias em sua casa:

-Trabalhem em conjunto para se livrarem das fontes de alergias em casa - se todos ajudarem, é mais fácil e mais eficiente!

- Para as pessoas asmáticas da família, atribua tarefas como lavar a loiça e limpeza diária antes que a poeira se instale!

-Ao realizar as tarefas, confirme que a pessoa asmática está fora da área onde está a ser feita a limpeza;

-Leia e siga as instruções dos rótulos dos produtos de limpeza. As instruções do rótulo fornecem a quantidade adequada de produto a ser usado, como usá-lo e outros conselhos especiais de segurança;

-Após a limpeza, abra uma porta e uma janela para o ar fresco entrar e arejar;

-Tente usar produtos de limpeza sem cheiro ou sem perfume;

-Experimente diferentes produtos para encontrar os que realmente funcionam melhor para si.

Porquê limpar? Pela sua saúde!

