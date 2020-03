A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, devido a uma intervenção urgente na rede de abastecimento de água do Caminho dos Saltos, na freguesia do Monte, o abastecimento de água poderá ser afectado “durante as próximas três horas”.

A intervenção deverá afectar, além do Caminho dos Saltos, o abastecimento de água na Estrada dos Marmeleiros e no Caminho do Tanque.

Em comunicado à imprensa, a autarquia “agradece a compreensão de todos”.