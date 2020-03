Plataforma petrolífera ‘forçada’ a fundear no Funchal

A imagem de uma plataforma petrolífera a passar pela costa sul está a causar alguma estranheza, sobretudo pela dimensão do ‘objecto’. Ao que o DIÁRIO apurou, a embarcação, com bandeira do Panamá, deverá ficar fundeada junto ao Lazareto. Trata-se de uma operação que não estava programada pelos Portos da Madeira.

Segundo informação da APRAM, a plataforma petrolífera, que é representada na Madeira pela empresa Transinsular, está a fazer uma “arribada”, o que significa ser obrigada a fazer uma escala não programada por motivo de força maior. No caso, o motivo de força maior apresentado foi o mau tempo.