Perto de 290 pessoas estão em quarentena na Madeira devido ao covid-19

As autoridades de Saúde da Madeira estão a acompanhar até ao momento 288 pessoas que estão em quarentena por terem mantido contactos directos com os três doentes, todos eles com mais de 60 anos, que até ao momento foram diagnosticados com covid-19 na Região.

A informação foi avançada esta tarde pela vice-presidente do IASaúde, em conferência de imprensa de balanço à evolução do coronavírus na Madeira, onde esteve também Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Protecção Civil.

Bruna Gouveia adiantou que nas últimas 24 horas foram validados mais nove casos suspeitos por coronavírus com ligação epidemilógica a várias áreas com transmissão activa à doença. Casos estes que foram orientados para o serviço dedicado ao covid-19, realizando a respectiva colheita de amostras para análises laboratoriais.

Até ao momento, sobem para 39 os casos suspeitos que foram identificados pelo IASaúde na Região. Destes, 32 resultaram negativos, 1 positivo (caso da cidadã holandesa que foi ontem reportado ao Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge), 2 com resultado preliminar positivo durante o dia de hoje no laboratório de referência na Madeira e 4 que ainda aguardam resultados.

Bruna Gouveia explicou que os dois novos casos positivos hoje identificados são situações importadas, um com ligação ao Dubai e outro à Holanda, a exemplo do caso ontem confirmado (turista holandesa hospedada no Funchal).

“Foi também reportado um aumento do número de contactos em vigilância activa, estando neste momento 288 pessoas a serem acompanhadas diariamente pelas autoridades de saúde de cada concelho (Funchal e Câmara de Lobos)”, explicou a vice-presidente do IASaúde.

Uma das pessoas infectadas com covid-19 que foi hoje diagnosticada, oriunda da Holanda, teve contactos com pelo menos outras 97 pessoas que se encontram neste momento a cumprir o isolamento preventivo, estando a investigação epidemiológica a decorrer no concelho do Funchal.

O segundo caso positivo, tem proveniência do Dubai e foram identificados cinco contactos com o qual estabeleceu, um baixo número explicado em boa parte pelo facto do doente em causa ter cumprido a quarentena, em Câmara de Lobos, logo que chegou à Madeira.

A linha 24 SRS 800 24 24 20 recebeu nas últimas 24 horas 169 chamadas telefónicas e 2.560 desde o início da pandemia na Região.