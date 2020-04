Período da Páscoa “é crucial para contenção” da covid-19 na Região

Miguel Albuquerque pede o “esforço colectivo de não contacto” mesmo durante a semana da Páscoa, desaconselhando os habituais convívios familiares que marcam esta fase do ano. O presidente do Governo Regional, numa conferência de imprensa que decorre na Quinta Vigia, garante também que é ainda “prematuro antecipar conclusões ou cenários” quanto à evolução da pandemia de covid-19 na Região, mas enaltece as “medidas tomadas de forma atempada pelo Governo Regional”, o que serviu, reforçou Albuquerque, “para manter sob controlo a disseminação massiva desta doente nesta Região”.

“Até 13 de Abril vamos continuar acompanhar a situação epidemiológica na Região”, disse o presidente do Governo Regional, agradecendo “o empenho e dedicação de todos os profissionais de saúde e protecção civil”, além do “cumprimento exemplar por parte dos madeirenses na aceitação das medidas de isolamento social em vigor no estado de emergência.