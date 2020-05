Pedro Ramos enalteceu o trabalho feito pela Autoridade de Saúde do Funchal

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, acompanhado pelo presidente do Instituto de Administração da Saúde, Herberto Jesus, e a presidente do Serviço de Saúde da RAM, Rafaela Fernandes, realizaram uma visita de trabalho à Unidade Operativa de Saúde Pública do concelho do Funchal, liderada pelo médico especialista em Saúde Pública, Maurício Melim.

Desde que a Organização Mundial de Saúde, declarou a COVID-19 como uma pandemia, no Centro de Saúde do Bom Jesus foi reforçada à Unidade Operativa de apoio à Autoridade de Saúde do concelho do Funchal, em paralelo com outros serviços da área da Saúde e Protecção Civil.

A equipa liderada por Maurício Melim e coadjuvado pelos médicos Inna Subotina e António José Serrão foi reforçada, nesta fase, com a colaboração de internos de Medicina Geral e Familiar e com mais enfermeiros especialistas na área de Saúde Comunitária. Todos os profissionais de saúde têm mantido uma vigilância apertada de todos os suspeitos identificados, bem como têm dado apoio às restantes delegações de saúde fora do concelho. A vigilância tem sido apertada, diária e sem interrupções de fim de semana e/ou feriado.

Pedro Ramos acompanhado pelos dirigentes da área da saúde inteirou-se, no local, de todos os processos de acompanhamento dado aos suspeitos de COVID-19.

A todos o governante agradeceu o trabalho desenvolvido por toda esta equipa, o qual foi essencial para conter a propagação da COVID-19 na Região Autónoma da Madeira.