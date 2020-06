Pedro Coelho lamenta que vírus tenha retirado milhares de Câmara de Lobos

A esta hora estariam muitas centenas de câmara-lobenses junto à baía. O cheiro das iguarias abriam o apetite. A música atraía aos mais jovens. Mas nada disso está acontecer. “No dia de hoje tínhamos muita gente, tínhamos a procissão, tínhamos depois as marchas populares, tínhamos o espectáculo pirotécnico, hoje não. Hoje é só a eucaristia porque é uma data religiosa temos e devemos assinala-la”, corroborou o presidente do Município de Câmara de Lobos que reagia à forma simbólica como está sendo comemorada a Festa de São Pedro com a realização de uma missa campal no cais da localidade.

Pedro Coelho lamentou que a crise pandémica esteja afectar de sobremaneira o “volume de negócios” dos comerciantes recordando que à baixa câmara-lobense era habitual a presença de 10 autocarros de turismo, todavia com a falta de turistas este frenesim deixou de pontificar com claros prejuízos para a restauração e bares que vivem muito da visita de turistas

Seja como for, vincou que a sua autarquia concedeu diversos apoios, uma dessas ajudas está a “isenção de licenciamento de esplanadas”.