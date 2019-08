Pedro Calado garante que o turismo “vai continuar a crescer”

O vice-presidente do Governo Regional esteve, hoje, na cerimónia do 49º aniversário da Associação de Barmen da Madeira e fez questão de destacar o bom momento do sector do turismo.

“O turismo está em franco crescimento e quando falarem no turismo não se esqueçam de fazer a comparação com o que se passa nas outras praças”, pediu Pedro Calado. O governante lamenta que um decréscimo de 1%, na Madeira, “seja motivo de grandes notícias”, quando nas Canárias, no continente ou noutros locais “é de 4, 5 ou 8%”.

“Neste ano e no próximo vai continuar a haver unidades hoteleiras a abrir na Madeira. Há investidores que continuam à procura da Madeira”, salienta.

Pedro Calado destacou a “excelência” do trabalho dos barmen madeirenses e da sua associação. “Não é só um trabalho técnico, mas também a forma como recebem os turistas e os acompanham”, explica.

O vice-presidente lembrou que a política do seu governo” não é dar subsídios às entidades, é ajudar as entidades a crescerem para serem autónomas e é isso que temos feito, em todas as actividades. Não contem com este governo para andar a dar a alimentar subsidio-dependências”, garantiu.

Por isso, ao contrário de dar subsídios, o executivo preferiu entregar a concessão do bar do Museu das Cruzes à Associação de Barmen da Madeira. Uma associação que espera consiga trazer, para a Região, o campeonato da Europa.