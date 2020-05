Pedro Calado explica que empréstimo nada tem a ver com a linha covid-19

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, diz que o aval concedido ontem pelo Estado, referente ao empréstimo de 300 milhões de euros, cujo prazo terminava na sexta-feira, já estava no Orçamento de Estado para 2020 e contemplado no Orçamento da Região para este ano.

“A única coisa que necessitávamos era de uma concessão de aval ou reforço, neste caso substituição do aval do Estado, com seis entidades bancárias para esta operação”, afirma.

O governante refere que “parece que estamos a falar da mesma operação, mas não tem nada a ver com a linha de covid nem com a situação da pandemia”.

“O que acontece é que o Governo Regional, todos os anos, nos seus orçamentos, faz o refinancimento da sua dívida. Significa que contraímos empréstimos para substituir por outros que já existem, com um período de maturidade diferente e com uma taxa de juro mais baixa”, explica.

Pedro Calado presidiu hoje, no Centro de Congressos do Porto Santo, à cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da nova Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo.