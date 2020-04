O PCP desenvolveu ao longo desta manhã de sexta feira, 24 de Abril, uma iniciativa política de contacto com os Bombeiros na cidade do Funchal, no âmbito de uma “jornada de solidariedade com trabalhadores em luta”.

Nesta iniciativa o deputado do PCP, Ricardo Lume, manifestou em nome do PCP “a total solidariedade com os trabalhadores em luta pelo direito aos seus salários em atraso”.

No caso particular dos Bombeiros Sapadores, junto ao Quartel dos Bombeiros, o deputado do PCP afirmou que “é vergonhoso que a Câmara Municipal do Funchal não tenha procedido atempadamente à regularização salarial dos 30 Bombeiros Sapadores”.

Para o PCP é inaceitável que “mais ainda nesta fase de pandemia covid-19, quando aos Bombeiros mais se pede apoio no socorro ou no transporte de doentes infectados, e quando mais estão os Bombeiros expostos a situações de agravados riscos, é exactamente nesta fase crítica que, em vez do merecido reconhecimento público, a CMF nega elementares direitos”.

“Em lugar do apoio, em vez do justo incentivo aos Bombeiros pelo seu relevante serviço prestado à comunidade, a CMF tem práticas que não só roubam direitos aos Bombeiros, como também mais criam desalento junto dos Bombeiros”, acusam os comunistas.

“Para o PCP, quando se reclama pela comemoração do 25 de Abril, a melhor forma de comemorar e fazer respeitar os valores de Abril passa pelo respeito rigoroso dos direitos de quem trabalha”, remata a Direcção da Organização da Região Autónoma da Madeira do PCP (DORAM) num comunicado dirigido à imprensa.