PCP saudou trabalhadores do grupo Horários do Funchal

O PCP realizou hoje uma acção de contacto com trabalhadores no âmbito da campanha ‘Valorizar o Trabalho e os Trabalhadores! Não à exploração!’, para afirmar que os direitos laborais não foram de quarentena e para denunciar os atropelos que estão a ser feitos aos direitos de quem vive da sua força de trabalho.

Junto à Empresa Horários do Funchal o deputado do PCP, Ricardo Lume, saudou todos os trabalhadores do Grupo Horários do Funchal que, no período de confinamento devido à pandemia, diariamente foram para a rua, que não puderam ficar em casa, resguardados em quarentena, para garantir o serviço público de transportes às populações.

O deputado do PCP também denunciou o ataque feito pela administração da empresa com a conivência do Governo Regional, aos direitos e rendimento dos motoristas desta empresa pública, pois deixou de cumprir com disposto no acordo de empresa relativamente ao pagamento do agente único, no período compreendido entre 18 de Março e 6 de Maio pelo facto de ter sido decidido pelo Governo Regional a suspensão da venda de bilhetes a bordo no âmbito das medidas do combate à pandemia Covid-19.

“Apesar de não ter sido feito a venda de bilhetes a bordo todo o restante trabalho de cobrança foi efectuado pelos motoristas, pois continuaram a fazer o controlo dos passageiros que tinham ou não titulo de transporte válido para a utilização daquele transporte público (passe social ou bilhete), situação que lhe devia de garantir o suplemento remuneratório agente único de acordo com o acordo de empresa, mas a administração de empresa assim não entendeu e suspendeu unilateralmente o pagamento do agente único”, disse, acrescentando que esta foi a única empresa de transportes públicos da Região que suspendeu o agente único.

“Apesar de o Governo Regional, após o protesto dos trabalhadores da empresa, ter aplicar aos motoristas do Grupo Horários do Funchal um subsídio designado Covid-19 tendo em conta a situação pandémica, subsídio da mais elementar justiça para estes e outros trabalhadores que por razões profissionais estão mais expostos ao risco de contrair a doença infecto contagiosa Covid-19, não invalida a necessidade de repor a justiça e garantir a todos os motoristas dos Horários do Funchal, o pagamento do agente único referente ao período de 18 de Março a 6 de Maio. Não podemos aceitar que o Governo Regional dê com uma mão e retire com as duas”, afirmou Ricardo Lume garantindo que o PCP está solidário com os motoristas do Grupo Horários do Funchal , defendendo que os direitos não foram de quarentena e é necessário garantir que a pretexto do combate à pandemia os direitos dos trabalhadores não sejam roubados.