O deputado do PCP, Ricardo Lume, esteve hoje, dia 22 de Junho, na freguesia do Curral das Freiras, para contactar com os agricultores afectados pela perda de produção de cereja e ginja naquela freguesia, devido às condições meteorológicas. Os comunistas aproveitaram a ocasião para apresentar uma iniciativa legislativa como objectivo de garantir apoios aos produtores.

“Os produtores de cereja e de ginja na Madeira são, maioritariamente, condicionados pela pequena agricultura e experimentam fragilidades próprias do universo dos micro e pequenos agricultores” e “receiam que, caso não existam apoios extraordinários para o sector, com a finalidade de compensar as perdas de produção, poderá estar em causa o rendimento de muitas famílias”, começa salienta Ricardo Lume.

O PCP recorda que solicitou a realização de uma Audição Parlamentar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, com a presença do secretário regional da Agricultura, no sentido de apurar que medidas extraordinárias o Governo Regional pretende tomar para dar resposta aos produtores de cereja e ginja. Porém, refere que a mesma foi chumbada pela maioria PSD/CDS, que propôs apenas o questionamento por escrito ao secretário da Agricultura sobre a matéria. Uma atitude que o PCP considera “lamentável”

Tendo em conta esta realidade da quebra de produção de cereja e ginja, o PCP utilizou o seu direito potestativo para agendar e para ser discutido, na sessão plenária que se realiza esta semana, um Projecto de Resolução intitulado “Apoio aos produtores de cereja e de ginja na Madeira”, que tem por objectivo recomendar ao Governo Regional que “proceda, através dos serviços competentes da Administração Regional, ao levantamento da extensão das quebras de produção de cereja e de ginja em cada um dos produtores e em cada uma das localidades” e que “o Governo Regional adopte um programa extraordinário para apoiar os agricultores/produtores de cereja e de ginja, de forma a que sejam assegurados apoios públicos supletivos para garantir níveis de rendimento e o potencial de produção para anos vindouros”.