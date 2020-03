PCP pede “medidas imediatas de intervenção” para bombeiros madeirenses

O PCP alerta para os problemas sentidos pelos bombeiros madeirenses no que diz respeito aos meios de protecção para prevenir riscos de infecção pelo Covid-19.

“Existem problemas resultantes de falhas primárias na desinfecção de viaturas e, em particular, nas ambulâncias”, adverte o Partido Comunista, salientando que os profissionais que estão na linha da frente para o socorro à população, merecem mais apoio.

Assim, face aos problemas que estão a ser sentidos nesta Região, o PCP considera que o Governo Regional da Madeira, o Serviço de Protecção Civil e as Autarquias têm agora “acrescidos deveres de protecção dos trabalhadores que exercem as funções de protecção civil” e vai intervir junto do Governo Regional e de cada Câmara Municipal, para que tomem “medidas imediatas de intervenção”.