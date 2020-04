PCP lança apelo público para que as pessoas cantem o tema ‘Grândola’ no dia 25 de Abril

O PCP Madeira adianta, através de uma nota de imprensa, que se associa ao apelo para que no dia 25 de Abril, pelas 15 horas, seja cantada publicamente, com a máxima projecção, a Grândola e o Hino Nacional. Para tal, o PCP lança um apelo público para que as pessoas que tenham condições para o fazer, que o façam em suas casas, das suas janelas.

Além disso, revela que no Centro de Trabalho do PCP, no Funchal, será colocada uma faixa alusiva às comemorações da Revolução de Abril e uma plataforma de som às 15 horas, no dia 25 de Abril, com a Grândola Vila Morena, com o Hino Nacional e o Hino Regional, com reprodução através dos sítios na internet e redes sociais.

O PCP diz ainda que as comemorações do 46.º aniversário da Revolução de Abril, embora afectadas pelo circunstancialismo que rodeia o tempo que vivemos, não devem deixar de ter lugar. Para o partido, é necessário fazer uso de todas as possibilidades para as levar o mais longe possível na Região Autónoma da Madeira.