Paulo Prada sugere plano táctico para captar voos e turistas, sobretudo no próximo Inverno

O administrador do Grupo Pestana, Paulo Prada, disse, esta tarde, na 5.ª conferência online ‘Pensar o Futuro’, organizada pelo DIÁRIO, que a Região deve lançar “um plano táctico para fazer crescer a procura de níveis zero para níveis pré-Covid” e que devemos concentrar os nossos esforços em acções de captação de turistas “já para o Verão mas sobretudo no Inverno IATA”.

O responsável explicou que “é crucial, prioritário e essencial que se metam as fichas quase todas na recuperação das companhias e rotas, recuperando as antigas e angariando as novas”. Nesse sentido, será “obrigatório conceder apoio às rotas aéreas”, em campanhas de ‘co-branding’, admitindo mesmo auxílios de Estado, pois “estão quase permitidos” a nível europeu. “As companhias vão voar para os destinos que lhes derem melhores condições, taxas mais baratas. Temos de ter um novo relacionamento com as companhias”, acrescentou Paulo Prada, que alertou para a necessidade da Região saber aproveitar eventuais apoios do Turismo de Portugal e do envelope financeiro do Fundo de Estabilização.

De qualquer forma, e tal como o secretário Eduardo Jesus, lembrou que não basta garantir voos, é preciso também que haja turistas com vontade para viajar. Um problema que se tem colocado a outras regiões: “Anteontem um voos da Condor de Dusseldorf para Tenerife, que antes chegava com mais de 150 passageiros, desta vez trazia apenas 30 passageiros”.