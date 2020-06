Paulo Neves exige ao Governo da República maior celeridade e eficácia nos apoios às empresas

O deputado social-democrata Paulo Neves exigiu, hoje, ao Governo da República, maior eficácia e celeridade na aplicação dos fundos e dos programas dirigidos às empresas portuguesas, nesta fase crucial de recuperação económica. Um alerta que surge na sequência dos atrasos que se têm vindo a verificar, nomeadamente nas transferências financeiras, atrasos esses que colocam em causa a desejada retoma da economia, nas diferentes regiões do país.

De nada serve, enfatizou, “criar programas e mecanismos de apoio que não cumprem o seu propósito, que são complexos e demasiadamente burocráticos ou que nem chegam aos seus destinatários”, argumentou, lembrando que se há momento em que os empresários portugueses precisam de apoio, “esse momento é agora”, sob pena de colocarmos em risco “a dinamização económica e a tão necessária manutenção de postos de trabalho”.

Evidenciando que “a recuperação económica de Portugal será feita, essencialmente, através do Turismo, das exportações e do investimento estrangeiro”, Paulo Neves defendeu, por isso mesmo, “o reforço do investimento na promoção turística e nos seguros de crédito às empresas exportadoras e o maior e mais eficaz aproveitamento dos Fundos Comunitários para tornar o país mais atractivo aos olhos dos investidores estrangeiros”.

Paulo Neves que, na sua intervenção, lamentou, mais uma vez, “o momento de grande instabilidade que se vive na TAP” acrescentando que “a empresa precisa de estabilidade e de uma estratégia clara para o futuro e, não, de trapalhadas como as que agora vive, por culpa do Governo da República”.