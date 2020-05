“A instabilidade que actualmente se vive na TAP não é positiva nem para a empresa nem para o País, nem, muito menos, para a Região, sobretudo se atendermos ao papel que esta companhia pode e deve assumir na nossa recuperação económica, concretamente pela via do turismo interno”. A afirmação é do deputado Paulo Neves que hoje, fez questão de apelar ao Governo da República para resolver, de uma vez, a indefinição que se vive nesta empresa, sob pena de que a mesma não possa cumprir com a sua função “essencial para a Madeira”, sobretudo nesta fase marcada pela Covid-19.

“A TAP tem uma importância fundamental para a Região, desde logo devido ao princípio da continuidade territorial que é assegurado por esta companhia aérea mas, também, nas ligações aéreas às nossas comunidades espalhadas pelo mundo, especialmente as da Venezuela, África do Sul e, naturalmente, na procura dos portugueses do continente pelo nosso destino”, sublinha o deputado madeirense que não entende a “passividade” do Estado em traçar orientações para o futuro da empresa, garantindo que a mesma cumpra, com estabilidade, o seu papel.

“Tanto mais quando a TAP é a segunda maior empresa exportadora nacional e tem uma importância geoestratégica para Portugal que precisa de ser acautelada”, reforça.

Paulo Neves lembra que os deputados do PSD/M eleitos à Assembleia da República “têm insistido junto do Governo da República para que rapidamente se defina o futuro da companhia”, ao mesmo tempo que recorda, no que concerne ao dossiê da mobilidade, os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos, pelo PSD, para que o novo modelo de subsidio de mobilidade, já aprovado em Julho de 2019 na Assembleia da República, venha a ser implementado.