Paulino Ascenção considera fundamental que todos cumpram indicações das autoridades de saúde

O Bloco de Esquerda Madeira está solidário com as medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus, decididas pelo Governo Regional e considera fundamental que todos aceitem e cumpram as indicações das autoridades de saúde.

“Há que investir na difusão e explicação das medidas e das recomendações para que todas as pessoas as compreendam e apliquem e combater as falsas informações que grassam na internet, pois o combate à pandemia depende de todos nós”, diz através de um comunicado de imprensa assinado por Paulino Ascenção.

No seu entender, “a pandemia torna evidente a enorme importância do serviço público de saúde, o único que pode responder às necessidades de toda a população”, sendo “importante, não só o serviço de saúde, mas todo o sector público com robustez para defender o interesse de todos, proteger a população, particularmente em situações de emergência como a enfrentamos”.

“O Governo Regional deve estar atento e intervir face comportamentos abusivos de certos agentes que se aproveitam da situação para encarecer os bens que se tornem subitamente escassos - como as máscaras, medicamentos e produtos de higiene; evitar o açambarcamento de produtos alimentares e os despedimentos abusivos a pretexto da pandemia”, afirma.

Na sua óptica, “o Governo Regional deve considerar a opção de requisitar as infraestruturas, os equipamentos e os profissionais de saúde dos sectores privado e social, se a evolução da situação o justificar”.

“Os trabalhadores não podem ficar prejudicados nas suas remunerações pela suspensão das actividades, determinados pelas medidas de contenção da pandemia, ou pela necessidade de acompanhar os filhos que ficaram sem escola, pois as rendas das habitações, as prestações dos empréstimos à banca e demais encargos vão continuar a ser exigidos por inteiro”, sustenta.

Refere ainda que “o cartaz que o BE colocou na rua ganha maior acuidade face à realidade da pandemia”, sendo “urgente investir no SESARAM, o serviço público de saúde da Madeira, valorizar e motivar os seus profissionais, para melhorar a resposta aos cidadãos”.