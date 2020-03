Passageiros dos voos inter-ilhas não estão sujeitos a quarentena

Quem viajar de avião entre Madeira e Porto Santo não está abrangido pela medida cautelar

Depois de durante a tarde ter dado a entender que a obrigação de quarentena hoje decretada para quem, a partir de amanhã, desembarcar nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, aplica-se a todos – passageiros e tripulantes - sem excepção, o secretário regional do Turismo e Cultura desfaz dúvidas, ao assegurar ao DIÁRIO que “os passageiros inter-ilhas não estão sujeitos a quarentena”, esclareceu há instantes.

Porque a quarentena ou isolamento social implica o ‘recolher obrigatório’ até ao 14º dia após o desembarque, caso a medida abrangesse também a dupla ligação diária entre as duas ilhas do Arquipélago da Madeira, significava não só que qualquer passageiro que arriscasse viajar até 31 de Março teria que cumprir as duas semanas de isolamento, mas também a tripulação do ATR-72 assim que desembarcasse, o que acontece diariamente.