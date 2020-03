Pais que tenham de ficar com os filhos em casa têm “falta justificada”

O Governo Regional decidiu encerrar todos os estabelecimentos de ensino escolar, a partir da próxima segunda-feira. O encarregado de educação que se veja obrigado a ficar em casa com os filhos terá “falta justificada”.

Na conferência de imprensa realizada há instante, pelo executivo madeirense, Miguel Albuquerque disse que “temos de apoiar as famílias, principalmente aquelas que tenham de ficar com as crianças em casa”. “Façam a vida normal, mas não vão para locais onde existam aglomerados de pessoas”.

“Se for devidamente justificado, uma mãe de família que trabalhe na administração pública, será considerada falta justificada. Há que apoiar as crianças”, explicou.

De referir que os centros de dia e de convívio também vão encerrar, mas será dado o apoio necessário aos utentes, nomeadamente no que diz respeito às refeições em casa.