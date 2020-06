Padre Mário Tavares dá nome a nova estrada em Câmara de Lobos por proposta do CDS

O vereador do CDS na Câmara Municipal de Câmara de Lobos congratula-se com a aprovação, na reunião do executivo desta quinta-feira, 25 de Junho, da proposta do seu Partido para associar o nome do padre Mário Tavares a um espaço público do concelho de Câmara de Lobos, tendo sido atribuído o nome do Pe. Mário Tavares à nova estrada (Achada-Chote) que será construída em breve.

Amílcar Figueira criticou o péssimo trabalho que a empresa ARM tem vindo a fazer no concelho, uma vez que o município fez recentemente um grande investimento na repavimentação das suas estradas e as intervenções realizadas por esta empresa, para além de demoradas, “têm um mau acabamento”. Para além de originar “uma rápida degradação do pavimento, é alvo de várias reclamações dos munícipes” e provoca “alguns acidentes de viação”.

Mário Tavares

O padre Mário tavares teve uma grande ligação à freguesia do Jardim da Serra onde foi pároco de 1969 até 1962.Enquanto pároco, Mário Tavares, criou a cooperativa “Liberdade” assente na economia social, dinamizou o teatro, apoiou as lutas pelos direitos sociais das bordadeiras, pelo direito à água e pela extinção do injusto regime de colonia, e deitou mãos a obra na construção do salão paroquial, lugar de catequese, de convívio e de cultura.

Posteriormente foi um dos principais rostos do movimento “Seremos Freguesia” que reivindicou a criação da freguesia do Jardim da Serra e de um conjunto de equipamentos e infraestruturas para a localidade, de onde se destacam o centro de saúde, a escola e a Cooperativa Liberdade.