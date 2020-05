Obra congestiona trânsito na Monumental

A abertura de uma vala na Estrada Monumental, junto ao viaduto da Formosa, tem provocado congestionamentos no trânsito, com particular impacto nas horas de ponta.

Apesar de parcialmente controlada por sistema de semaforização – em ambos os sentidos da ‘Monumental – a obra, da responsabilidade da EEM, interfere com o entroncamento de acesso à praia Formosa – que não é controlado pelo sistema de semáforos – e que nesta época do ano é particularmente concorrido. Esta situação ‘intermédia’ tem provocado alguns constrangimentos nas alturas de maior fluxo rodoviário, por não salvaguardar que a circulação no troço suprimido por vezes ocorra em ambos os sentidos em simultâneo. Além de colocar em causa a segurança, o ‘conflito’ tem gerado ‘protestos’

A limitação à normal circulação junto à ponte sobre o acesso para a praia Formosa tem, em horas de ponta, ‘empatado’ não só o trânsito na ‘Monumental’ até à rotunda da ASSICOM, como ‘bloqueia’ o normal escoamento – descendente – na Travessa dos Piornais, junto à antiga ILMA.