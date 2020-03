‘O Funchal Que Nos Une’ visitou freguesia de São Martinho

As Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, sob o mote ‘O Funchal Que Nos Une’, iniciaram o seu terceiro mês de visitas às freguesias do concelho, que este mês de Março será dedicado à freguesia de São Martinho. O presidente da Câmara Municipal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado do respectivo executivo, foram conhecer, a Associação Cultural Desportiva Recreativa São Martinho, onde foram recebidos pelo presidente da Direcção Marco Teixeira.

Miguel Silva Gouveia aproveitou a oportunidade para falar sobre o propósito desta iniciativa de proximidade que a Autarquia está a levar a cabo em todas as freguesias do concelho ao longo do ano, e ficou também a conhecer a realidade desta Associação que tem cerca de 150 associados, e procura promover, preservar e transmitir a sabedoria popular, cultural e recreativa da Freguesia de São Martinho. O presidente referiu que “em São Martinho apoiamos cerca de 30 associações e instituições, esta é a primeira que visitamos, até ao fim do mês contamos visitar as restantes, e procurar perceber as suas realidades, e onde, dentro das nossas possibilidades, podemos voltar a intervir, e melhorar o trabalho do dia-a-dia destas entidades, que desenvolvem actividades que são de interesse municipal”.

A Associação Cultural Desportiva Recreativa São Martinho, desenvolve diversas actividades culturais e lúdico-desportivas, onde se destaca dois prémios de Campeões Regionais de Clubes, na modalidade de Bridge. Para além desta vertente, contribuem ainda para o projecto social ‘AconXego - Naninhas do Bem’, que todos os meses entrega cerca de 50 naninhas às crianças internadas no Serviço de Pediatria do Hospital do Funchal.