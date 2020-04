Novo caso positivo de covid-19 infectado através de transmissão local

O número de infectados com covid-19 na Madeira subiu hoje para 54, com o registo de mais um caso positivo no concelho de Câmara de Lobos, contraído através de um contacto local.

Uma informação divulgada hoje na conferência de imprensa de balanço da situação epidemiológica do novo coronavírus na Madeira, onde também foi anunciada a recuperação de mais sete doentes, o que avoluma para nove o número de recuperados.

Relativamente ao novo caso, trata-se de um indivíduo na faixa etária dos 20/29 anos, que terá contraído a doença através do contacto com pessoas que estiveram recentemente em Portugal continental, como adiantou a vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia. Na sequência disso, acrescentou esta responsável, decorre uma investigação epidemiológica e os contactos deste doente estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

Neste momento, há então 45 doentes com infecção activa, mantendo-se apenas um em estado crítico na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19, no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Os restantes continuam em isolamento.

O sete novos recuperados viram a sua situação alterada depois de realizam um segundo teste negativo (foram feitos 16 nas últimas 24 horas), como é do protocolo. Dos nove que recuperaram da doença, três são turistas holandeses, os restantes são cidadãos locais, dois residentes na Ponta do Sol, e os restantes quatro com residência no Funchal, Calheta, Ribeira Brava e Câmara de Lobos.

Ao todo já foram realizados 579 testes suspeitos na Região, dos quais 525 resultado negativos. Em termos globais foram efectuados deste o início da pandemia 1.397 testes, incluindo 435 nos hotéis associados ao alojamento de doentes e 255 a doentes assintomáticos com passagem pelo SESARAM. Este total inclui os testes de repetição.

Em vigilância activa encontram-se 207 doentes, dos quais 95 em isolamento nas unidades hoteleiras, enquanto em situação de auto vigilância estão 153 pessoas.

A linha SRS24 registou 57 chamadas nas últimas 24 horas, perfazendo agora um total de 5.912 atendimentos.