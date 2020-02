Nove pedófilos cumprem pena de prisão na Região

Oito reclusos estão a cumprir pena por abuso sexual de menores dependentes e um por abuso de criança na Madeira, revelou ao DIÁRIO o juiz presidente da Comarca da Madeira, no dia em que o debate sobre a castração química para pedófilos foi travado na Assembleia da República. Na Madeira, o método não motiva políticos madeirenses, que ainda estão a formar opinião sobre o assunto. O tema faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, para ler nas páginas 6 e 7.

Também em grande destaque na primeira página, o novo cargo de Mário Pereira, que vai presidir à Comissão do Novo Hospital. Sabe o DIÁRIO que o director clínico pede exoneração, mas pede contrapartidas, uma reviravolta na polémica da sua nomeação, para ler na página 40.

Ainda sobre o sector da Saúde, uma suspeita de coronavírus gerou confusão no hospital Dr. Nélio Mendonça. Um doente com sintomas semelhantes aos da infecção pelo Covid-19 foi confinado a uma casa de banho no serviço de Urgência. Também por causa da nova estirpe deste vírus, os efeitos chegam ao Porto Santo, que arrisca perder charter de Itália. Os finalistas também estão com as suas viagens em risco, pelo menos para além fronteiras. Conheça evolução e os impactos do coronavírus, não só na Madeira, mas no mundo, entre as páginas 2 e 4.

Na página 8 conheça a história de um agente da PSP que foi agredio em rixa por causa de um piropo e nas 16 e 17, leia sobre o regional de ralis 2020, que promete época de emoções fortes.

Nas páginas 24 e 25, conheça uma história de solidariedade sem fronteiras: Irmãs do Curral das Freiras com doença degenerativa alcançam segundo ‘milagre’ e novas cadeiras de rodas.