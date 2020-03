Novas regras para os funerais

Seguindo as recomendações das autoridades de saúde, a Câmara Municipal do Funchal colocou em prática alterações nas cerimónias fúnebres, no sentido de minimizar o contágio pelo novo coronavírus. Na salvaguarda da saúde pública, nos funerais deixa de haver velório, não há também cortejo fúnebre e a cerimónia é reservada aos familiares mais próximos. No máximo podem lá estar 20 pessoas, devendo estas cumprir com o distanciamento social recomendado, revela IIdalina Perestrelo.

Nesta hora mais difícil, é pedido ainda que as flores e outras situações inerentes ao ritual sejam asseguradas pelas agências funerárias, cumprindo as regras, nomeadamente a desinfecção, distanciamento social, pediu a vice-presidente do Funchal. Em declarações à TSF/Madeira disse ainda que as funerárias têm procedimentos a seguir e há medidas específicas para os funcionários, mas que o horário dos cemitérios, assim o do trabalho interno está inalterado.

As recomendações da Direcção-Geral de Saúde vão no sentido de minimar os contacto e o tempo em que as pessoas estão juntas. É possível no entanto uma rápida cerimónia religiosa. Já no tratamento do cadáver a enterrar, a autoridade diz que este deve ser colocado nu, num saco impermeável e o caixão não deve ser aberto. Os funcionários das agências devem seguir os procedimentos de higiene e trabalhar com equipamentos de protecção individual. Nos carros funerários deve ir apenas o motorista com o caixão.