Alguns populares da zona mais oeste da freguesia do Paul do Mar estão preocupados e têm reclamado pelo facto dos visitantes não respeitarem o isolamento social. O bom tempo que se tem feito sentir nessa zona da ilha tem atraído muita gente até ao Paul do Mar.

Um dos moradores disse ao DIÁRIO que tentou ligar várias vezes para PSP da Calheta, mas sem sucesso. O estacionamento abusivo é outra das queixas dos populares.