Navio-patrulha da marinha americana chega ao Porto do Funchal auxiliado por dois rebocadores

Chegou esta manhã ao porto do Funchal, para escala de reabastecimento, um navio-patrulha dos Estados Unidos da América (EUA).

O USS Ramage da Marinha dos EUA (US Navy), está de passagem pela Madeira para reabastecimento, devendo largar amarras logo ao final da tarde.

A chegada ao Funchal, esta manhã, despertou alguma curiosidade dos mais atentos, já que implicou a utilização de dois rebocadores da APRAM: o Ponta do Pargo e o Boqueirão. Este último propositadamente deslocado do Porto do Caniçal logo ao amanhecer, para auxiliar nas manobras de entrada do navio-patrulha da marinha americana no molhe da Pontinha, onde permanece atracado.

Ao DIÁRIO o Capitão do Porto do Funchal, José Luís Guerreiro, revelou que a presença de dois rebocadores, um à proa, outro na popa, “tratou-se de manobra normal” já que “raramente os navios americanos atracam pelos próprios meios”.

O USS Ramage (DDG-61) é um destróier de mísseis guiados classe ‘Arleigh Burke’ Flight I. Foi construído em 1993 na Ingalls Shipbuilding em Pascagoula, Mississippi, e lançado ao mar a 11 de Fevereiro de 1994.