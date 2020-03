O nefrologista Nuno Rosa garante que não será o novo director clínico do SESARAM. Assume tal indisponobilidade num ‘direito de resposta’ enviado já esta tarde -12h45 - ao DIÁRIO que aqui publicamos na íntegra:

”Na sequência das notícias publicadas ontem, 6 de março de 2020, na edição online do Diário de Notícias da Madeira e hoje, 7 de março de 2020, na edição impressa do mesmo jornal, com o título “Nuno Rosa deverá ser o novo director clínico do SESARAM” da autoria do jornalista Élvio Passos venho, por este meio, solicitar o meu direito de resposta por potenciais interpretações erróneas relativamente ao conteúdo das mesmas.

A notícia poderá induzir em erro os leitores do jornal que diligentemente dirige ao afirmar “O nefrologista Nuno Rosa deverá ser o novo director clínico do SESARAM.” Aproveito, pois para confirmar que não irei ser o próximo director clínico do SESARAM E.P.E., ao contrário do noticiado.

Sou médico no Serviço Regional de Saúde da RAM, com muito orgulho, desde janeiro de 2000, inicialmente como interno do Internato Geral; a partir de janeiro de 2002 como interno da especialidade de Nefrologia; a partir de outubro de 2008 como Assistente Hospitalar de Nefrologia e desde novembro de 2018 como Assistente Hospitalar Graduado.

Colaborei directamente com diferentes administrações e direcções clínicas desde maio de 2015, como adjunto do Director Clínico. Foi particularmente gratificante, do ponto de vista profissional e pessoal, ter integrado a Direcção Clínica liderada pela Dra Regina Rodrigues (2017-2019) num período que considero ter sido difícil para a instituição.

Embora não estando prevista a minha colaboração, com o SESARAM, como Diretor Clínico, como médico vou continuar a desempenhar a minha actividade, com a mesma dedicação, lealdade, ética, imparcialidade e sobretudo com um enorme respeito pelos doentes e por todos os profissionais desta grande instituição. Estes pressupostos obrigam-me, por motivos óbvios, a efectuar este esclarecimento que agradeço seja publicado o quanto antes”.