Os nadadores salvadores das praias do Município do Funchal têm vindo a receber, desde o início do mês de Maio, formação específica com vista à reabertura dos complexos balneares. A ideia é preparar, da melhor forma possível, o seu desempenho em segurança, antevendo a época balnear 2020, que será marcada pelas condicionantes da crise de saúde pública em curso.

Idalina Perestrelo, vice-presidente da Câmara do Funchal que tutela a Frente MarFunchal (FMF), explica que, no âmbito de uma acção concertada entre as equipas de socorristas e de nadadores salvadores da FMF, “foram delineados os procedimentos preventivos a implementar, bem como um Manual com as Normas de Actuação na Abordagem à Vítima e Boas Práticas, que foi criado para as equipas de resposta à emergência”.

A elaboração deste manual interno teve em conta as orientações actuais das autoridades regionais que tutelam o serviço de emergência médica, e que devem ser adptadas pelas equipas de emergência, em contexto da pandemia Covid-19.

“Estas normas visam contextualizar a abordagem dos nadadores salvadores da FMF nas circunstâncias actuais, dando foco à segurança dos operacionais e salvaguardando a todo o momento uma correcta e atempada resposta à vítima”, refere, salientando que este plano orientador interno “será, doravante, actualizado oportunamente, aquando da publicação de novas orientações por parte das entidades competentes”, acrescenta a autarca.

Recorde-se que no passado fim-de-semana, a Frente MarFunchal levou a cabo diversas acções de preparação e de formação presenciais e práticas em cada um dos complexos balneares do Funchal, sobre sensibilização para boas práticas, disponibilidade dos equipamentos de protecção individual, treino na colocação e remoção dos mesmos e informação sobre as alterações na abordagem à vítima.