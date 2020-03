O Ciclo de Música Barroca Música a Norte também não se vão realizar, os concertos serão reagendados. Depois de o primeiro ter coincidido com o sismo do passado sábado, que levou à interrupção do evento que decorria na Igreja Matriz de São Vicente, os próximos, previstos para a Igreja do Porto Moniz, já este sábado, assim como os previstos para os dias 22 e 29 nas igrejas de Ponta Delgada e São Jorge não se vão realizar. O compromisso é que arranjar novas datas para os quatro eventos.