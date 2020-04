No âmbito da iniciativa ‘A Cultura que nos une’, que prevê a realização de vários eventos e iniciativas a partir de casa, a Câmara Municipal do Funchal, através da Biblioteca Municipal (BMF), lança esta quinta-feira, 30 de Abril, às 14 horas, uma oficina online de introdução à ‘Arte de Contar Histórias’, denominada ‘Conta-me Outra’, que será dirigida pela mediadora cultural Catarina Claro. As inscrições já se encontram esgotadas e a actividade decorrerá na plataforma Zoom, sendo depois reproduzida na página de Facebook da BMF.

Mais tarde, às 15 horas, na página de Facebook do museu A Cidade do Açúcar, irá decorrer a conferência ‘Do Fanîd ao Alfenim – A odisseia transcultural de um medicamento delicioso’, que será ministrada pelo Professor Doutor António José Marques da Silva, actualmente docente da Licenciatura em Direcção e Gestão Hotelaria na Universidade da Madeira.

O prelector é doutorado na área de História, especialidade em Arqueologia, e foi Professor na Universidade de Coimbra, na sua área de especialidade, entre 2008 e 2011, sendo um colaborador regular em vários projectos internacionais ligados ao património gastronómico.

Segundo a Autarquia, o tema desta conferência será a história do surgimento do doce alfenim que é feito principalmente de açúcar e começou por servir de ingrediente em remédios.

A existência do alfenim remonta à Idade Média sendo que, actualmente, este doce ainda é produzido em alguns países e nos Açores, mas outrora já foi considerado um dos famosos doces conventuais produzidos na Madeira.