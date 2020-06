O Município de Machico vai disponibilizar, em espaços públicos, acesso à rede de WiFi - acesso à Internet sem fios, gratuito, anunciou a Câmara a Municipal em comunicado de imprensa.

A medida insere-se no âmbito da candidatura submetida pela autarquia à iniciativa ‘WiFi4EU’, aprovada no final de 2019, com a atribuição de um voucher no valor de 15 mil euros. A iniciativa ‘WiFi4EU’ é financiada pela Comissão Europeia e tem por objectivo proporcionar acesso à Internet de alta qualidade a residentes e visitantes locais.

No Município de Machico já estão identificados os espaços para a colocação da rede WiFi, nomeadamente, oito zonas no Centro de Machico (que inclui toda a marginal e passeio marítimo), três zonas no Caniçal e outras três zonas no Porto da Cruz.

O projecto encontra-se em fase de implementação e estima-se que no decorrer deste ano esteja totalmente instalado, proporcionando o acesso à Internet gratuita, tanto a residentes como a visitantes do concelho de Machico.

Ainda no âmbito dos projectos candidatados por esta autarquia, foram também aprovadas candidaturas submetidas ao PRODERAM 2020, nomeadamente o projecto ‘ECOS MACHICO’, que visa a dinamização do turismo sustentável no concelho de Machico, uma parceria entre este Município e a Associação Insular de Geografia, num investimento de 130 mil euros; e o projecto de criação do 1º Centro de Trail Running da Madeira, a ser implementado na freguesia do Porto da Cruz, cuja componente financeira ronda os 30 mil euros.

Também integrados no Plano de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável – Município de Machico (PAMUS) estão considerados vários projectos, com destaque para a criação da Ciclovia (urbana e frente-mar), num investimento de 6 milhões de euros; e a expansão da rede de carregamento de veículos eléctricos no concelho de Machico, num investimento de 100 mil euros.